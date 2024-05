Afiado! Conor McGregor balança parceiro de treino com golpe certeiro; veja

Principal estrela do MMA, Conor McGregor tem seu retorno agendado para o dia 29 de junho, no UFC 303, depois de quase três anos de inatividade. E pouco mais de um mês antes de seu combate contra Michael Chandler, 'Notorious' mostra que sua preparação está a todo vapor. Nesta semana, o irlandês impressionou seus seguidores ao publicar um breve vídeo de uma de suas sessões de 'sparring' (veja abaixo ou clique aqui).

No registro, Conor é visto com sua já tradicional trocação afiada em dia. Com uma atividade voltada para o boxe, McGregor pendula e escapa de um jab desferido pelo seu parceiro de treino e, logo em seguida, rapidamente conecta um cruzado de esquerda de encontro, uma de suas marcas registradas no MMA, e faz seu 'oponente' no treino balançar. Na sequência, o falastrão enquadra o companheiro e desfere um golpe de direita na linha de cintura, quando a gravação é encerrada - deixando os fãs com gosto de 'quero mais'.

Virada de chave?

Afastado da rotina de atleta há algumas temporadas, McGregor era dado como 'acabado' para os esportes de combate, sobretudo por seu estilo de vida extravagante, recheado de festas e consumo de bebidas alcoólicas - práticas inadequadas para competidores do mais alto nível. Mas agora, ao que tudo indica, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC 'virou a chave' e está 100% focado em chegar na melhor forma possível para seu desafio contra Chandler. O duelo entre os dois lidera o UFC 303, com sede em Las Vegas (EUA).