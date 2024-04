Novo alvo? Michael Page detona postura de Colby Covington: "Odeio esse cara"

Dono de uma personalidade forte e declarações bastante polêmicas, Colby Covington coleciona desafetos no Ultimate. E aparentemente a lista pode ter aumentado com um recém-chegado a empresa: Michael Page. Ex-astro do Bellator, o striker inglês detonou a postura de 'trash talk' do falastrão americano fora dos octógonos e, inclusive, destacou que gostaria de ter seu caminho cruzado com o do ex-desafiante ao título linear dos meio-médios (77 kg).

Durante participação no quadro 'UFC Day Off', no canal oficial do Ultimate no Youtube, 'MVP', como é conhecido, não mediu palavras para comentar sua aversão à figura de Covington. De acordo com Page, o ex-campeão interino do Ultimate ultrapassa o limite do respeito com suas provocações e discursos inflamados às vésperas dos confrontos.

"Eu odeio esse cara. Vou ficar feliz em chutar ele na cara. Acho ele falso. Ele simplesmente não me parece um cara legal. Com tudo que surgiu da última vez sobre o que os lutadores podiam ou não podiam falar sobre, em relação às pessoas. As pessoas estão indo fundo agora, falando das esposas dos outros, da mãe, do pai, e ele curte muito isso, eu apenas não gosto. Eu venho de uma formação nas artes marciais, então essa não é a forma que fazemos as coisas. Acho que ele está tentando demais se manter relevante. Por mais que sejamos um esporte duro, queremos mostrar que somos verdadeiros esportistas", opinou 'MVP'.