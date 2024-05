Tom Aspinall acusa Gane de recusar luta no UFC Manchester por participação em filme

Nesta quinta-feira (16), Dana White anunciou o duelo entre Tom Aspinall e Curtis Blaydes como o 'co-main event' do UFC 304, em Manchester (ING), no dia 27 de julho. Mas aparentemente o wrestler americano não era a primeira opção de oponente para o campeão interino dos pesos-pesados. De acordo com o próprio atleta inglês, o 'plano A' do Ultimate era escalar Ciryl Gane para o posto de desafiante - mas o striker francês teria recusado a proposta.

Logo após que o combate com Blaydes foi oficializado, Aspinall, através de seu canal oficial no Youtube, revelou que Gane recusou o duelo pelo cinturão interino dos pesados para, aparentemente, priorizar suas gravações em um filme do qual participará em breve. Sem fazer juízo de valor sobre a escolha de Ciryl, Tom destacou que o francês optou por não competir no UFC Manchester, apesar da oferta.

"O UFC queria que eu lutasse contra o Ciryl Gane. Eu disse: 'Ok'. Se o UFC quiser, vamos fazer isso. Não me incomodaria, sinto que sou o campeão do mundo, sou o número 1, luto contra qualquer um. Não precisam me convencer a nada. Ciryl, por sua vez, está por aí fazendo um filme. Ciryl está tentando virar o Arnold Schwarzenegger francês agora. E tudo bem se ele quiser fazer filmes e ser ator, vá em frente e aproveite. Faça seu negócio, ganhe uma grana. Mas ele não aceitou a luta, ele queria fazer o filme dele", declarou o campeão inglês.