Strickland acusa Borrachinha de não assinar contrato de luta e ataca: "Achei que seria homem"

Um dos lutadores mais polêmicos da atualidade, Sean Strickland constantemente se mostra disposto a causar e, agora, a vítima foi Paulo 'Borrachinha', seu adversário no UFC 302, em junho, em Nova Jersey (EUA). Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o ex-campeão do peso-médio (84 kg) acusou o brasileiro de não assinar o contrato de luta e escancarou sua irritação com o mesmo.

É bem verdade que Dana White, presidente do UFC, foi quem anunciou a luta entre os atletas. Mesmo assim, Strickland, preocupado com o status do duelo, ressalta que o rival está fazendo tudo para dificultar sua realização. De fato, 'Borrachinha' tem um histórico de atuar poucas vezes e sair de combates, seja por conta de lesões, saúde ou contratuais, mas, atualmente, se mostra disposto a ser mais ativo. Portanto, o americano pega pesado no 'trash talk', questionando a coragem do brasileiro e o ofendendo.

"P***, Paulo. Ouvi dizer que você ainda não assinou esse contrato. Vou te dizer uma coisa, não acreditei nisso. Não pensei que você reagiria como um covarde. Achei que você seria homem. Em vez disso, você está agindo como se tivesse ovários. Entrei no Google, fiz as coisas certas, te dei o benefício da dúvida e percebi uma coisa. Depois que lutou com Adesanya, você desceu a ladeira. Você foi até aquele maldito fundo. Não sei o que aconteceu com esse cérebro de ervilha que você tem. Precisamos arranjar alguém para você conversar? Precisamos sentar com você e conversar sobre seus malditos sentimentos? Acho que terapia é para homens fracos. Deixa eu te contar uma coisa. Você está sendo um homem fraco. Se você não puder fazer essa m*** acontecer, arranjaremos alguém com quem você possa conversar. Não me decepcione, não decepcione os fãs. Me deixe fazer você sangrar", declarou o atleta.