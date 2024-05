Ex-campeão do UFC impõe condição para enfrentar estrela da PFL e provoca

Sem lutar MMA desde 2022, quando perdeu na semifinal do GP do peso-leve (70 kg) da PFL, Anthony Pettis está próximo de voltar a competir no esporte. Por ser ex-campeão do UFC, o americano segue tendo prestígio na modalidade e, agora, revela ao site 'MMA Fighting' que pode ter como oponente Cedric Doumbé, kickboxer que possui status de estrela na 'Professional Fighters League'.

Inclusive, 'Showtime' se encontra em Paris (FRA) para ver o renomado striker enfrentar Jaleel Willis, nesta sexta-feira (17). Ciente do interesse da PFL em vê-lo contra Doumbé, Pettis frisa que, para o duelo sair do papel, o mesmo precisa convencer e apagar a má impressão deixada em sua recente aparição no cage. Na última luta, Doumbé, atuando em casa, perdeu por conta de uma lesão no pé, alegando que um objeto furou seu dedo. Sendo assim, o americano admitiu que o ocorrido o fez desconfiar do atleta e aproveitou para provocá-lo.

"A PFL quer que eu lute contra Doumbé. Se ele tiver um bom desempenho, também estou interessado. Onde estou na minha carreira, quando se trata de MMA, procuro lutas emocionantes e divertidas. O cara tem que ter um nome e algo por trás. Ele tem que fazer algo impressionante para que eu queira lutar contra ele e fazer sentido. Ele tem que impressionar. Estou aqui para vê-lo nocautear. Esta é sua cidade natal. Sei que ele tem uma grande base de fãs aqui. É isso que estou procurando, alguém com um nome. Se ele cagar na cama na sexta, provavelmente vou continuar no boxe, farei outra luta antes de lutar MMA. Se ele impressionar e fizer o que deve fazer, marcaremos uma luta no fim do ano", declarou Pettis.