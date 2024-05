Casamento secreto no UFC! Luana Pinheiro revela união com Matheus Nicolau

No início desta temporada, Luana Pinheiro viveu um importante momento de sua vida pessoal, revelado somente nesta semana, às vésperas de sua luta no UFC Vegas 92 deste sábado (18). Em janeiro, a lutadora brasileira oficializou seu relacionamento com o namorado e também atleta do Ultimate, Matheus Nicolau. Em tom bem-humorado, a judoca revelou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que o casamento foi realizado de maneira secreta na Califórnia (EUA).

Já com o anel na mão esquerda como sinal da concretização do casório, Luana relembrou que a ideia surgiu e foi tirada do papel de supetão. O casal sequer compartilhou o momento nas redes sociais, apenas informou a novidade à família e amigos mais próximos. Apesar do contexto 'secreto', a brasileira garante que, futuramente, pensa em promover uma cerimônia oficial, com direito a festa, para celebrar o casamento com Matheus.

"Tem (um significado especial para o anel). Eu e Matheus a gente casou secretamente em janeiro. Secretamente (risos). Na verdade, secretamente não. A gente decidiu de última hora na Califórnia, só que nossa família, todo mundo sabe, ligamos para todos. E é isso, agora tenho um anel e ele também. Não (postamos). Porque quando (postamos): 'Ah, a gente casou'. A galera fica tipo: 'Ah, mas nem me chamou'. Algumas pessoas ficaram chateadas porque não foram chamadas, só que foi tipo: 'Tem vaga amanhã? Tem!'. Aí fomos lá e resolveu, sabe? A gente ainda pensa em fazer uma festa, uma cerimônia para não passar em branco, porque minha família é de João Pessoa e a dele de Belo Horizonte", explicou a judoca.