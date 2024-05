Till promete nocautear ex-campeão da nobre arte e 'acabar' com boxe de influenciadores

Na última quarta-feira (15), Darren Till confirmou seu retorno aos esportes de combate. O ex-lutador do UFC vai se aventurar no boxe contra Julio Cesar Chavez Jr., ex-campeão da modalidade, no evento liderado pelo duelo Jake Paul vs Mike Tyson, programado para acontecer em julho, no Texas (EUA). Sem atuar desde 2022, o britânico deseja recuperar o tempo perdido e se mostra empolgado. Tanto que 'The Gorilla' tem um projeto ousado em mente.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Till afirma que sua trocação segue afiada, ignorando o tempo de inatividade, e vai além, prometendo acabar com o boxe de influenciadores. Recentemente, youtubers e celebridades escolheram o tradicional esporte para atuar, irritando parte dos fãs e demais profissionais do ramo. Como reprova a presença das personalidades no ringue, o britânico escancara seu desejo de 'limpar' a modalidade, visando fazer justiça com as próprias mãos.

"Eu vou nocauteá-lo em dois rounds, apagá-lo. Você não precisa me perguntar o motivo de eu estar confiante, não precisa me perguntar sobre o que ele está fazendo. Vou nocautear aquele homem em dois rounds. Então, vou lutar com Jake depois disso. Se ele não estiver disponível, lutarei com Perry. Lutarei com qualquer um. Dillon Danis quer lutar comigo, então vamos Dillon. Agora, a jornada começa. Vou acabar com o boxe de influenciadores assim que nocautear Julio Cesar Chavez. Vou acabar com tudo, vou nocautear cada um deles", declarou o atleta.