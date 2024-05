Michel Pereira finaliza trabalho no resgate às vítimas de tragédia no Rio Grande do Sul

O trabalho voluntário de Michel Pereira no resgate de incontáveis vidas, principalmente de animais, vítimas das enchentes que atingiram quase todo o estado do Rio Grande do Sul chegou ao fim. Em sua conta oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), o lutador do UFC anunciou que, por conta de compromissos, precisará deixar o local e retomar sua vida, mas aproveitou para deixar alguns recados.

Ao lado de um dos seus parceiros na linha de frente dos salvamentos, o gaúcho Telmo Junior Oliveira, Michel enalteceu o trabalho feito pelos voluntários e afirmou que, mesmo sem sua presença, confia que eles continuarão dando conta de socorrer as vítimas e ajudar a reerguer o Rio Grande do Sul. Além disso, o top 15 dos pesos-médios do UFC se comprometeu a continuar ajudando, ainda que de longe, e pediu para que as doações vindas de todo o país continuem.

"Nossa missão foi cumprida! Foram longos dias de luta contra água podre e frio intenso, mas nada nos impediu de batalhar pela vida de diversos animais. Obrigado aos meus novos amigos que fizemos nessa jornada, inclusive o Telmo Junior Oliveira, que foi um verdadeiro campeão em cada resgate. Cada um de vocês são verdadeiros heróis! Eu vou, mas toda a minha solidariedade fica com o Rio Grande do Sul. Nossa 'Vakinha' está batendo a meta e logo todo o dinheiro será doado para quem realmente precisa. Gaúchos, que Deus esteja com vocês em cada momento! Espero voltar em breve", afirmou o atleta do UFC.