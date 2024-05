Locutor de boxe anuncia aposentadoria após lambança em luta de título; entenda

No último sábado (11), uma importante luta de boxe, que colocava em jogo o cinturão peso-galo feminino (53,5 kg) da Associação Mundial de Boxe (WBA) ganhou o noticiário por conta de uma das maiores gafes recentes dos esportes de combate. Após a disputa dos rounds programados, a decisão foi para as papeletas. E ao ler o julgamento dos juízes, o locutor cometeu um erro grave e anunciou a vencedora errada no combate - causando um constrangimento geral. Dias após a lambança, o profissional Dan Hennessy resolveu anunciar sua aposentadoria.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o locutor destacou que as duras críticas recebidas virtualmente têm afetado sua saúde mental. Sendo assim, para não ser mais alvo dos insultos, Hennessy optou por 'pendurar o microfone' e se afastar da função em definitivo.

"Adoro todo o apoio de todos. Obrigado pelas palavras gentis. Infelizmente a reação mundial (ao caso) é imensa e está afetando a minha saúde mental em um nível em que só vou fazer mais um show. Farei esse show porque ainda sou um homem de palavra e prometi a Sam Rapira, que é um grande cara, me recuso e deixá-lo na mão. Amo e manterei contato com todos meus amigos ao redor do mundo. Obrigado. Não serei mais o saco de pancada do mundo. Estou fora", escreveu o locutor.