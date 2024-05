Ariane Sorriso relembra histórico de lesões e celebra retorno ao UFC: "Passei por 13 cirurgias"

Depois de dois anos afastada dos octógonos, Ariane Carnelossi volta a competir neste sábado (18), no UFC Vegas 92, e não poderia estar mais entusiasmada para retomar sua carreira. Após batalhar contra uma série de lesões que a levaram à mesa de cirurgia por incríveis 13 vezes em menos de cinco temporadas, 'Sorriso', como é conhecida, comemorou a chance de voltar ao maior evento de MMA do mundo.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Ariane revelou que suas principais contusões foram na região da coluna e do joelho - áreas que passaram por recorrentes procedimentos cirúrgicos nos últimos anos. Apesar do período de inatividade, a peso-palha (52 kg) brasileira garante que o 'tempo de molho' foi proveitoso para voltar à plenitude física.

"Faz tempo. Depois de dois anos, graças a Deus estou de volta. Não via a hora de retornar. Desde que entrei no UFC, acho que pouca gente sabe, já passei por 13 cirurgias. Nesses dois anos em que fiquei parada, passei por três. Mas foi um tempo necessário para eu tratar lesões antigas que não melhoravam. Faz tempo que não estou 100% assim, hoje estou 100%, na minha melhor forma e com muita saudade daqui, de nocautear. Se Deus quiser, vou ter um retorno glorioso. Eu fiz (cirurgias) no joelho e na coluna. Acho que só na coluna eu fiz nove, o restante foi tudo no joelho. Graças a Deus (agora) estou sem dor nenhuma, nem lembrava a última luta que estava sem dor (risos)", relembrou Sorriso.