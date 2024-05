Evento estelar! Dana anuncia lutas dos campeões Aspinall e Edwards no UFC Manchester

Nesta quinta-feira (16), Dana White acabou com o mistério e, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), anunciou as principais lutas do UFC Manchester, show programado para acontecer no dia 27 de julho, na Inglaterra. No combate mais importante, Leon Edwards, campeão dos meio-médios (77 kg), vai enfrentar o rival Belal Muhammad. Já no 'co-main event', Tom Aspinall, dono do cinturão interino do peso-pesado, encara Curtis Blaydes.

A curiosidade é que os duelos são revanches. Em 2021, a luta entre Edwards e Muhammad terminou em 'no contest' (sem resultado). Tudo porque Leon acertou uma dedada involuntária no olho de Belal, que não conseguiu voltar a competir. Em 2022, na Inglaterra, Aspinall enfrentou Blaydes, mas sofreu uma lesão no joelho logo aos 15 segundos, perdendo o combate. Essa foi a primeira e única derrota do atleta no UFC. Agora, os britânicos, lutando em casa, terão o apoio do público local na busca pela vitória e para defender seus respectivos cinturões.

Pimblett também em ação

Além de Leon Edwards e Tom Aspinall, o popular Paddy Pimblett também marca presença no evento. No show, a promessa britânica vai encarar o veterano Bobby Green, 15º colocado no ranking do peso-leve (70 kg). Invicto na companhia, 'The Baddy', caso vença novamente, deve integrar a elite da categoria pela primeira vez.