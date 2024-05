Makhachev abre as portas para possível luta contra McGregor e zomba: "Não é o mesmo"

Em junho, em Nova Jersey (EUA), Islam Makhachev, campeão do peso-leve (70 kg) do UFC, enfrenta Dustin Poirier e está tão confiante na vitória, que já pensa adiante. Tanto que o russo já trata de projetar uma possível luta contra Conor McGregor, caso este vença Michael Chandler, no mesmo mês, em seu retorno à ação após uma grave lesão na perna sofrida em 2021. Inclusive, o atleta, assim como faz com 'The Diamond', também zomba do irlandês.

Ao participar do podcast 'Pound 4 Pound', Makhachev abriu as portas para a realização de uma possível luta contra McGregor e deu a entender que o encontro poderia ser um dos mais fáceis de sua carreira. De acordo com o campeão do UFC, o irlandês não é mais o mesmo lutador de alto nível, comprometido e perigoso de outrora. Inclusive, o russo apontou que a vida extravagante de 'Notorious', não só por conta da lesão, lhe prejudicou como atleta.

"Por que não? As pessoas têm que ser estúpidas para dizer não. É claro que vou lutar com ele. Quando vou lutar a seguir? Outubro ou novembro. Posso lutar em agosto ou setembro com McGregor. Esse cara não é o mesmo. Não quero fazer com que ele fique mal, mas todos sabem que esse cara não é o mesmo. Quando lutou contra Khabib, ele estava em boa forma, era um lutador de alto nível. Mas agora, muito álcool, muito uísque", declarou o campeão do UFC.