Empolgado com vitória, Moicano detona estrela do boxe e reforça desafio a Pimblett

Renato 'Moicano' vive grande fase na carreira e aproveita as oportunidades que surgem. Na última quarta-feira (15), em Las Vegas (EUA), o brasileiro, integrante do top-10 do peso-leve (70 kg) do Ultimate, competiu pela primeira vez no 'UFC Fight Pass Invitational', evento de grappling da empresa, e venceu Cristian Guzman, por pontos. Empolgado com o triunfo, o atleta deu seu já esperado show com o microfone em mãos, atacando seus rivais.

Na entrevista pós-vitória (veja abaixo ou clique aqui), 'Moicano' não perdoou Ryan Garcia, estrela do boxe, e reforçou seu interesse em enfrentar Paddy Pimblett no UFC. Recentemente, o boxeador impressionou ao vencer Devin Haney, porém falhou no antidoping. Sendo assim, o brasileiro reprovou o comportamento do 'bad boy' e expressou o desejo de castigá-lo no ringue. Em relação ao britânico, o atleta constantemente lança desafios e até tem o 'sim' do mesmo para uma possível luta.

"Adoro essa m***, mas estava com saudades de dar cotoveladas em um filho da p*** hoje. Sem desrespeito ao Christian, mas sou lutador do UFC, top-10 dos leves e hoje estava lutando grappling. Somos lutadores de MMA, podemos fazer tudo. É por isso que da próxima vez quero lutar boxe. Aquele idiota do Ryan Garcia, filho da p*** abusador de esteróides. Se eu for para o boxe, vou acabar com você! Paddy Pimblett, dinheiro fácil. Vamos, p***!", declarou Renato.