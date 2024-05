Poirier classifica Makhachev como mais ameaçador do que Khabib

Em junho, em Nova Jersey (EUA), Dustin Poirier tem um compromisso e tanto pela frente. Pela terceira vez na carreira, o americano vai disputar o cinturão linear do peso-leve (70 kg) do UFC, agora contra o campeão Islam Makhachev. Inclusive, 'The Diamond' mostrou ter pleno conhecimento da dificuldade do desafio, já que enalteceu o temido russo.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Poirier classificou Makhachev como um lutador mais ameaçador do que Khabib Nurmagomedov, ex-campeão do peso-leve do UFC. Vale pontuar que, em 2019, o americano desafiou o russo na categoria, mas acabou finalizado no terceiro round. Contudo, de acordo com 'The Diamond', o atual adversário é ainda mais difícil de lidar, sendo superior ao amigo e parceiro de treino nas áreas de luta.

"O jogo de finalização dele, o jiu-jitsu, é um pouco mais versátil do que o de Khabib. Khabib teve alguns estrangulamentos que fez muito bem. Makhachev se colocou em péssimas posições indo para chaves de braço, talvez ele perca a posição, mas confia no seu wrestling para recuperá-la. Ele é um pouco mais ameaçador no jiu-jitsu e sua trocação é melhor que a de Khabib", declarou o lutador.