Cormier analisa possível ida de Alex Poatan para os pesados: "Pode ser bem-sucedido"

Ex-campeão do peso-médio (84 kg) e atual detentor do cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, Alex Poatan já expressou seu interesse em se testar também na divisão dos pesados. E, na visão de Daniel Cormier, duvidar da capacidade do striker brasileiro ter sucesso também na categoria mais pesada do Ultimate não seria a escolha mais inteligente.

Ex-campeão dos meio-pesados e pesados do UFC, 'DC' tem propriedade para falar. Além do histórico como lutador, o veterano - desde antes de sua aposentadoria - atua como comentarista da organização e acompanhou a trajetória de Alex Poatan desde sua chegada na liga. Por isso, em entrevista ao 'MMA Junkie', Cormier afirmou que - apesar dos obstáculos - o brasileiro pode se destacar caso, de fato, decida se aventurar na categoria de cima.

"Ele pode ser bem-sucedido no peso-pesado. Eu acho que ele pode fazer o que ele quiser. Já passei (da fase) de apostar contra Alex Pereira. Já deixei de dizer que ele não pode fazer alguma coisa. Constantemente, Alex Pereira provou que ele pode fazer o que quer. Todo desafio tem dificuldades, e todas as coisas grandes vão ser difíceis. Ele no peso-pesado, teriam algumas questões. Mas ainda existem algumas questões no 93 (kg). Quando você chega no peso-pesado, especialmente para ele, ele vai ter caras como Tom Aspinall ou Curtis Blaydes - caras que realmente podem causar problemas com seu tamanho e habilidade no wrestling. Mas não é impossível. Pensar que Alex não encontraria sucesso seria um erro enorme", opinou Cormier.