Makhachev revela que preparou 'surpresa especial' para Poirier no UFC

Embalado por 13 vitórias seguidas, Islam Makhachev esbanja confiança para seu próximo compromisso. Em junho, em Nova Jersey (EUA), o campeão do peso-leve (70 kg) do UFC enfrenta Dustin Poirier e se mostra convicto no triunfo. Tanto que o russo deixa claro que sua intenção é ampliar o retrospecto positivo na empresa de forma impressionante.

Makhachev adiantou que preparou uma surpresa nada agradável para 'The Diamond' no octógono. Inclusive, essa não foi a primeira vez que o russo provocou Poirier no pré-luta. Anteriormente, o campeão do peso-leve do UFC zombou do nível do americano no jiu-jitsu e do retrospecto do mesmo em disputas pelo cinturão linear, ou seja, duas derrotas, sendo ambas por finalização. Portanto, o atleta indica que deve prolongar o 'sofrimento' do veterano.

"Toda vez que ele luta pelo cinturão, alguém o finaliza. Agora, tenho que preparar algo especial. Fizemos isso na academia. Tenho algo especial para a próxima luta", declarou o campeão do UFC, em entrevista à 'ESPN' americana.