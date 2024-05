Alexandre Pantoja elege duelo com Demetrious Johnson como luta dos sonhos: "Ele é o GOAT"

No último sábado (4), na luta principal do UFC Rio, Alexandre Pantoja se tornou o primeiro campeão peso-mosca (57 kg) a defender o cinturão por duas vezes consecutivas desde a época de Demetrious Johnson no Ultimate. E agora, curiosamente, após atingir tal marca, o brasileiro rasgou elogios ao ex-campeão americano e elegeu um eventual confronto com 'Mighty Mouse' como sua luta dos sonhos no momento.

Em recente entrevista ao programa 'The MMA Hour', o atleta de Arraial do Cabo apontou Johnson - que hoje compete no ONE Championship - como o melhor lutador de todos os tempos da categoria. O americano detém o recorde do UFC de mais defesas de cinturão seguidas da história, totalizando 11 ao todo. 'DJ' deixou o Ultimate em 2018, após perder seu reinado para Henry Cejudo, em um duelo parelho.

"Ele é o GOAT. Como posso não dizer isso? Acho que agora, com duas defesas de título, posso falar um pouco sobre essa (luta), porque tenho muito respeito pelo Demetrious Johnson. Não posso tentar me comparar com ele. Mas acho que agora posso dizer algo, tenho mais (credenciais) para colocar na mesa (do que antes), e acho que é um sonho para mim. Não gosto de dizer que tenho sonhos, porque quero viver tudo que tenho na minha vida. Acho que viver é melhor que sonhar, sabe? Mas se estou sonhando como algo, é com uma luta com o Demetrious Johnson. Se ele não (quiser) lutar, talvez eu vá para a academia treinar com ele ou quem sabe fazer um sparring duro? Não sei. Tenho muito respeito por ele", destacou Alexandre.