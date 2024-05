Confiança em dia! Zé Colmeia promete vitória sobre Derrick Lewis no UFC St Louis

Neste sábado (11), Rodrigo Nascimento vai enfrentar o maior desafio de sua carreira até o momento. No entanto, mesmo escalado para medir forças com o ex-desafiante ao título dos pesos-pesados Derrick Lewis, na luta principal do UFC St Louis, 'Zé Colmeia' mostra confiança na manutenção de sua boa fase no octógono mais famoso do mundo.

Com apenas uma derrota - a única de sua carreira - nas últimas cinco lutas, o brasileiro vai em busca de sua quarta vitória consecutiva, que pode aproximá-lo do top 10 do ranking da divisão. E, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Zé Colmeia prometeu sair com a vitória diante de Lewis, um dos atletas mais populares do plantel do Ultimate e recordista de triunfos por nocaute na organização.

"O Derrick Lewis é um cara que tem muito nome. Eu estou muito feliz de lutar com ele. A galera aqui (nos EUA) adora ele. Até eu mesmo acho ele muito engraçado, o estilo dele, é um cara muito cômico. Mas isso não vai mudar nada, porque sábado agora eu vou sair de lá com a vitória, sem sombra de dúvidas, essa luta vai me jogar em um novo patamar", afirmou Rodrigo.