Jake Paul sobe o tom sobre luta de boxe com Mike Tyson: "Um de nós tem que morrer"

Onde e quando?

O aguardado duelo entre Jake e Mike será realizado no dia 20 de julho, no estádio 'AT&T' do 'Dallas Cowboys', no Texas (EUA) e terá transmissão exclusiva da gigante do streaming 'Netflix'. Além disso, o embate entre o ex-campeão mundial e o fenômeno da internet terá duração programada de até oito rounds de dois minutos cada.

Jake Paul says he has to "end" Mike Tyson when they fight each other on July 20.

"I love Mike. I'm super respectful of him. It's an honor to be in the ring with him. But I have to end him," Paul said at Formula One Miami Grand Prix. pic.twitter.com/lP4Ny1xBKE

