Nocaute ou finalização? Tabatha Ricci analisa chance de quebrar escrita de veterana no UFC

Oponente 'cascuda' pela frente

Atual número 11 do ranking, Tabatha medirá forças com uma rival que atualmente não figura no top 15. Mas tal cenário é justificado, já que 'The Tiny Tornado', como é conhecida, foi retirada da listagem quando pausou a carreira para se tornar mãe. Antes do hiato, a veterana estava, inclusive, à frente da brasileira no ranking. Desta forma, Ricci projeta um duelo acirrado, digno de duas combatentes da elite da categoria.

"Para mim foi bem interessante, a Tecia já está na divisão há muitos anos, já lutou com todas, com a campeã Weili, com a Rose, com todas as meninas ali do top 5. Ela tem um nome forte, é uma atleta muito dura, tem bastante cardio e estamina, bem atlética. Vai ser uma luta legal e divertida para quem estiver assistindo. A Tecia saiu do ranking porque teve a gravidez, mas antes disso ela era top 7 do ranking. Então vejo ela como uma menina ranqueada, porque ela é uma atleta de muito respeito na divisão, só saiu pelo fato da gravidez. Mas espero no sábado a melhor versão dela", ponderou a atleta de São Paulo.

Tabatha Ricci e Tecia Torres duelam no card preliminar do UFC St Louis. Na luta principal do evento, os pesos-pesados Derrick Lewis e Rodrigo Zé Colmeia medem forças em um combate explosivo. 15º do ranking, o brasileiro tem a chance de avançar na categoria diante do maior nocauteador do Ultimate e um dos lutadores mais populares da categoria até 120 kg.