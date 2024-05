Cusparada! Ex-UFC, Raphael Assunção se envolve em confusão durante evento de jiu-jitsu; veja

Na última terça-feira (7), um vídeo envolvendo Raphael Assunção viralizou nas redes sociais. Na filmagem, o ex-UFC aparece visivelmente exaltado e, mesmo sendo contido por dois indivíduos, efetua cusparadas em direção a um terceiro homem, com o qual supostamente teria se desentendido anteriormente. A cena (veja abaixo ou clique aqui) foi protagonizada durante um evento de jiu-jitsu em Atlanta (EUA).

Após a filmagem circular pela internet, o brasileiro usou a ferramenta 'stories' do Instagram para explicar o incidente (clique aqui). De acordo com Raphael, o indivíduo em questão teria aplicado um golpe ilegal em seu joelho durante o campeonato de jiu-jitsu e, após ser 'cobrado', faltou com respeito e provocou o ex-atleta do UFC. Dado o cenário, o veterano confrontou o homem, mas destacou que perdeu o equilíbrio e se retratou pela atitude, já que o torneio estava recheado de crianças participantes.

"Breve mensagem para quem viu o vídeo em que eu cuspo no cara no campeonato da 'IBJJF Open' em Atlanta. Esse cara me desrespeitou no tatame, ele estourou meu joelho de forma ilegal. Aí eu falei: 'Ei, cara, tome cuidado com seus movimentos'. Aí ele respondeu que a academia dele é conhecida por fazer esse tipo de ataque. Aí eu rebati e ele disse que poderia fazer muito mais do que estourar meu joelho no estacionamento. Aí eu perdi a paciência e fui atrás dele, mas ele agiu como um maricas. Para resumir, o Instagram desse cara tem escrito: 'Nós fumamos maconha e estouramos joelhos'. E ele me disse isso no tatame após ser desqualificado. Foi quando respondi e, frente a frente, ele agiu como uma garota. As pessoas nos separaram. Vi que tinham crianças e mulheres por perto, então me afastei. Me arrependo e desculpo por ter agido dessa forma com crianças e pessoas em volta. Mas fico feliz que me controlei de outras ações impensáveis", destacou Raphael.