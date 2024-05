Com brasileiros, veja quem já se classificou às oitavas da Libertadores

Três clubes, sendo dois brasileiros, conquistaram no meio desta semana a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores.

O que aconteceu

Talleres, São Paulo e Atlético-MG são os times já confirmados no mata-mata. Eles avançaram de fase após os resultados da quarta rodada, com dois jogos de antecedência.

Os dois primeiros estão no mesmo grupo e agora brigam pela liderança. O time argentino lidera a chave B com dez pontos, seguido de perto pelo Tricolor paulista, com nove.