Luto! Pioneiro no UFC e 'vítima' de Royce Gracie, Art Jimmerson morre aos 61 anos

O mundo das artes marciais acordou de luto nesta quinta-feira (9) com a triste notícia da morte de Art Jimmerson. Pioneiro do UFC e ex-boxeador profissional, o veterano faleceu aos 61 anos na última quarta-feira. O óbito foi informado em primeira mão pela filha do atleta à 'ESPN' americana. A causa da morte ainda permanece desconhecida.

Para os fãs brasileiros, Jimmerson ficou conhecido pelo emblemático combate contra Royce Gracie, no UFC 1, em 1993. À época, o conceito de MMA ainda era pouco difundido e cada lutador representava sua arte marcial. Desta forma, de quimono, o membro da família Gracie e futuro Hall da Fama do Ultimate entrou em ação para defender o jiu-jitsu. E seu primeiro oponente naquela noite foi justamente Art.

Com apenas uma luva de boxe calçada na mão esquerda, Jimmerson tentava provar a superioridade da nobre arte sobre as demais modalidades. Entretanto, o americano foi colocado para baixo e finalizado por Royce ainda no primeiro assalto da disputa. O desfecho marcou também a primeira vitória via finalização da história do UFC. Por conta da atitude inusitada, Art ficou conhecido pelo apelido 'One Glove' (uma luva). Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), seu filho, Christian, se despediu do pai.