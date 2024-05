Luta de boxe entre Jorge Masvidal e Nate Diaz muda de data e local, diz site

Originalmente marcada para acontecer no dia 1º de junho, na cidade de Inglewood, próxima a Los Angeles, a luta de boxe entre Jorge Masvidal e Nate Diaz sofreu alterações na data e na sede. Agora, o duelo entre os ex-astros do UFC será realizado no 'Honda Center', em Anaheim, também na Califórnia (EUA), no dia 6 de julho.

A mudança ainda não foi confirmada oficialmente pelos promotores do evento, mas foi noticiada pelo site 'Boxing Scene', em primeira mão, e outros veículos especializados. A disputa entre Masvidal e Diaz marca o reencontro dos ex-lutadores do UFC, desta vez no ringue de boxe, quase cinco anos depois do primeiro confronto, vencido por 'Gamebred', que conquistou o então inédito cinturão 'BMF' (mais durão) do UFC.

Fuga do UFC 302?

Até o momento, a principal hipótese para explicar o adiamento da revanche entre Jorge Masvidal e Nate Diaz é o conflito de datas com outros dois grandes eventos programados para acontecer no dia 1º de junho. No mesmo dia, o UFC promoverá a sua edição de número 302 - liderada pela defesa de título do campeão peso-leve (70 kg) Islam Makhachev contra o desafiante Dustin Poirier. Já no boxe, também na mesma noite, o campeão mundial dos meio-pesados Dmitry Bivol entra em ação contra Malik Zinad.