Campeão do UFC, O'Malley abre as portas para realizar luta 'lendária' com McGregor

Sean O'Malley tem planos ambiciosos para seu futuro nos esportes de combate. Depois de dominar Marlon Vera, em março, na Flórida (EUA), defendendo o cinturão do peso-galo (61 kg) do UFC pela primeira vez, 'Sugar' expressou o interesse em disputar uma superluta de campeões com Ilia Topuria no peso-pena (66 kg) e atuar no boxe contra as estrelas Gervonta Davis e Ryan Garcia. Agora, o americano foi além, mirando o maior nome da história do MMA.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Raw Talk', O'Malley já escancarou seu desejo de protagonizar uma luta contra Conor McGregor. E, para tal encontro acontecer, o campeão dos galos estaria disposto até mesmo a atuar nos leves (70 kg), ou seja, duas categorias acima do seu peso. De acordo com o atleta, 'Notorious' vale tal esforço por tudo que representa dentro e fora do MMA. Não à toa, o americano eleva o hipotético duelo a um patamar especial.

"Ele é grande hoje em dia. Sou bastante realista quando se trata de caras grandes. Eu estou tipo, ok, sou dos galos e faço minhas coisas. Eu poderia subir para os penas e lutaria com Volkanovski, Holloway, Topuria. McGregor é um dos únicos caras com quem eu lutaria e que penso, 'Aquele cara é grande'. Eu simplesmente lutaria com ele nos leves. Em primeiro lugar, é um grande salário e, em segundo lugar, é McGregor. Isso seria lendário. Então, ele é um dos raros caras com quem eu lutaria e que está fora da minha categoria", declarou o lutador.