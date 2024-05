Blachowicz mira revanche contra Poatan no UFC: "Não é melhor que eu"

Veterano do MMA, Jan Blachowicz não esconde o incômodo ao relembrar a luta contra Alex Pereira. Em julho, em Utah (EUA), o polonês perdeu o duelo para 'Poatan' por decisão dividida e também a chance de disputar o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC novamente. Como o resultado do combate gera debate até hoje, o ex-campeão da categoria segue com esperança de encarar o agora líder da divisão pela segunda vez.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Fanatics View', Blachowicz admitiu que ficou impressionado com a atuação do brasileiro na vitória sobre Jamahal Hill. De todo modo, o polonês garantiu que 'Poatan' não conseguiria fazer o mesmo com ele. Vale pontuar que o veterano foi o único meio-pesado que não foi nocauteado pelo atleta. Como parte dos fãs viu sua vitória na luta contra Alex, Jan afirmou ser superior ao algoz e prometeu não deixar margem para discussão em uma possível revanche.

"Apostei em Alex, mas não esperava que acabasse com ele tão rápido. Foi interessante a rapidez com que ele fez isso. Foi muito impressionante. Achei que ele venceria dessa forma, mas talvez no segundo round, não no primeiro. Ele foi melhor, é melhor lutador que Jamahal, mas não é melhor do que eu. Acredito que mereço a revanche. Quando ele lutou comigo, ainda acredito que venci. Os juízes viram diferente. Ele nocauteou todos, menos eu. Acredito que, quando eu voltar, poderei lutar contra ele mais uma vez", declarou o veterano.