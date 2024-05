Confiante! Medalhista olímpico, gigante cubano mira disputa de título no UFC em 2025

Apesar dos 35 anos de idade, Robelis Despaigne pode ser considerado um novato nas artes marciais mistas. Afinal de contas, adepto à modalidade há menos de um ano, o gigante cubano disputou apenas cinco combates profissionais. O desempenho, porém, faz com que o medalhista de bronze olímpico de taekwondo em 2012 trace grandes metas para sua carreira. Recém-chegado ao UFC, 'The Bad Boy', como é conhecido, mira uma disputa de título nos pesos-pesados já na próxima temporada.

Apesar de estar invicto no MMA em cinco duelos, a projeção do cubano pode parecer precipitada. No entanto, suas performances até então falam por si só. Afinal de contas, Despaigne nocauteou todos seus adversários ainda no primeiro assalto. Nas últimas quatro aparições, o especialista em taekwondo precisou de apenas 37 segundos combinados para 'apagar' seus respectivos oponentes - o último deles, inclusive, em sua estreia no Ultimate.

"Olha, se tudo correr conforme planejado, acho que pelo início do ano que vem eu estarei lutando pelo título dos pesos-pesados do UFC, ou pelo menos pelo (cinturão) interino. Para mim, seria um sonho me tornar campeão do UFC, é algo que me deixaria orgulhoso", projetou Robelis, em recente entrevista ao site 'MMA Junkie'.