Pantoja de olho! UFC encaminha Mokaev vs Kape, duelo que pode definir desafiante ao título

Recentemente oficializado para o dia 27 de julho, o UFC 304 aparentemente ganhou sua primeira luta - e já com a presença de um 'atleta da casa'. Para o card numerado com sede em Manchester (ING), o prospecto inglês Muhammad Mokaev mede forças contra o angolano Manel Kape em um duelo que pode definir o próximo desafiante ao título dos pesos-moscas (57 kg), que hoje pertence ao brasileiro Alexandre Pantoja.

A informação do embate foi dada em primeira mão pelo portal 'Home of Fight' e confirmada por Mokaev através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Com apenas 23 anos, 'The Punisher', como é conhecido, coloca sua invencibilidade no MMA profissional em jogo diante de Kape, que vem embalado por quatro triunfos consecutivos no Ultimate.

O vencedor encara Pantoja?

Pela boa fase de ambos, o confronto entre Mokaev e Kape, números 6 e 7 do ranking até 57 kg, respectivamente, pode credenciar o vencedor para uma eventual disputa de título contra Pantoja. O atual campeão já destacou que pretende voltar a competir no final da temporada, possivelmente em dezembro. E como já venceu alguns dos top 5 da divisão, o brasileiro pode acabar escalado contra os pesos-moscas que duelam em julho.