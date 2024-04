Tatiana Suarez pede por disputa de título contra Zhang Weili no UFC 306

UFC 306

Programado para acontecer no dia 14 de setembro, o UFC 306 será sediado na 'Esfera' - arena com design e tecnologia que chamam a atenção, recentemente inaugurada em Las Vegas (EUA). O evento abrigará a segunda edição do 'Noche UFC', que celebra a independência do México, mercado de grande importância para a organização. Assim, é esperado que o card esteja repleto de atletas mexicanos ou com raízes familiares no país, como é o caso de Tatiana Suarez.