Pantoja celebra 'momento mágico' no UFC Rio e lembra 'bênção' de Zico

Alexandre Pantoja celebrou a manutenção do cinturão do peso-mosca em vitória contra o australiano Steve Erceg, no UFC Rio. O brasileiro, que é carioca, classificou a noite como "mágica"

Momento mágico. Acho que poucos conseguiram fazer isso, defender o cinturão em casa. Sou cria de Copacabana, também de Arraial do Cabo e devo muito da vitória à torcida que estava aqui na arena Pantoja

Torcedor declarado do Flamengo, Pantoja lembrou o encontro com Zico no CFZ, na semana que precedeu o evento. "Quem recebeu a bênção do Zico, recebeu e ganhou, né? Eu e Aldo ganhamos".