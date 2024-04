Retorno em breve? Jon Jones anuncia volta aos treinos seis meses após lesão

Volta quando e contra quem?

Quando se contundiu, Jones estava escalado para enfrentar o ex-campeão e também veterano Stipe Miocic. Sendo assim, a tendência é que os dois sejam novamente colocados em rota de colisão pela alta cúpula do Ultimate - apesar do interesse de Tom Aspinall 'atravessar' tais planos. Com um rival no horizonte, a grande dúvida fica por conta da data da volta do americano ao Ultimate. Retornando aos treinos no final de abril, a probabilidade de 'Bones' voltar a competir somente no segundo semestre é alta. Com seu status, o peso-pesado tende a liderar algum show numerado da empresa.

Uma publicação compartilhada por Bony (@jonnybones)