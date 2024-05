Campeão, Pantoja exalta parceria vitoriosa com Aldo no futebol e no UFC

Não é segredo que Alexandre Pantoja possui uma imensa admiração por José Aldo. Inclusive, os atletas, ilustres torcedores do Flamengo, foram as principais atrações do UFC 301, evento realizado neste sábado (4), no Rio de Janeiro, e, antes da ação, visitaram Zico, ícone do clube. Como se divertiram no pré-luta e venceram no octógono, o campeão do peso-mosca (57 kg) exaltou a parceria com o 'Rei do Rio'.

Na coletiva de imprensa pós-UFC 301, Pantoja escancarou a felicidade por ter compartilhado momentos inesquecíveis com Aldo, que retornou ao MMA. No show, 'The Predator' superou Steve Erceg e defendeu o cinturão dos moscas pela segunda vez por decisão unânime, enquanto Aldo passou por Jonathan Martinez da mesma forma. Como o compatriota descartou se aposentar do esporte, Alexandre comemorou tal decisão e abriu as portas para dividir mais eventos da companhia com ele.

"Quem recebeu a benção do Zico recebeu e ganhou. Tanto eu, quanto o Aldo, mostramos que a benção do Galo é bem dada. O chororô ficou para os outros. Que noite incrível para o UFC e para o Brasil. Estou muito feliz por proporcionar isso para todo mundo. Que noite! O Aldo voltou com tudo, quase nocauteou no finalzinho também. Tenho certeza que ele vai vir com tudo aí. Ele tem muita lenha para queimar ainda", declarou o campeão do UFC.