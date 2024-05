Vai renovar? José Aldo promete negociar futuro no UFC após retorno triunfal no Rio

Sem leilão

Apesar de ter provado ao Ultimate mais uma vez sua importância, especialmente visando o mercado brasileiro, José Aldo descarta usar isso a seu favor em uma possível negociação pela renovação contratual com a entidade presidida por Dana White. De acordo com o ex-campeão dos penas (66 kg) do UFC, caso resolva iniciar uma nova fase no principal evento de MMA do mundo, seu grande objetivo será a conquista de um novo título e não dinheiro.

"Não passa na minha cabeça fazer leilão. Tudo na minha vida é pensando em ser campeão, então leilão não. Primeiramente, com muito respeito, vou sentar com o UFC, até porque no contrato tem isso. Então, o Ultimate pode cobrir qualquer oferta que aparecer", explicou o veterano.

Considerado por muitos como o maior lutador da história do peso-pena, José Aldo foi induzido ao Hall da Fama do UFC no ano passado, justamente na última edição realizada no Rio de Janeiro antes deste sábado. Após anunciar sua aposentadoria, em setembro de 2022, o manauara se aventurou no boxe - um antigo sonho - acumulando uma vitória e um empate.