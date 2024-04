Masvidal promete retorno ao UFC após aventura no boxe: "Não poderia me despedir com derrota"

Na última quarta-feira (17), Jorge Masvidal esteve em Miami (EUA), cidade onde nasceu e foi criado, para promover seu confronto de boxe diante de Nate Diaz através de uma coletiva de imprensa. E o apoio do seu público local aparentemente reacendeu uma chama dentro do veterano. Prova disso é que 'Gamebred', como é conhecido, destacou que pretende deixar a aposentadoria no MMA de lado e garantiu um eventual retorno ao UFC no futuro.

Vale ressaltar que Masvidal pendurou as luvas após ser derrotado por Gilbert Durinho, em evento sediado justamente em Miami, há um ano. Engasgado com a derrota em frente aos seus torcedores, o ex-detentor do cinturão 'BMF' ponderou que não pode se despedir do esporte com um resultado negativo - sobretudo na região em que nasceu e cresceu. Sendo assim, mesmo aos 39 anos, Jorge faz planos para competir novamente no octógono mais famoso do mundo.

"Tem outros caras que eu quero enfrentar (no boxe). E eu definitivamente vou voltar para o UFC e conquistar uma vitória para a minha cidade, para a minha família, meus filhos e todos que acreditam em mim. Eu tenho que retornar ao UFC. É uma honra enorme ter a cidade (Miami) me apoiando, com certeza tenho que voltar a lutar. Não poderia me despedir com uma derrota, especialmente para essa cidade. Tenho que conquistar algumas vitórias antes de pendurar as luvas, isso nunca esteve tão claro na minha mente", projetou Jorge, em entrevista ao 'MMA Junkie'.