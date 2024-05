Rival de Aldo se mostra animado para ouvir grito de 'uh vai morrer' da torcida no UFC Rio

Neste sábado (4), Jonathan Martinez enfrentará o maior desafio de sua carreira, no co-main event do UFC Rio. Além de medir forças com José Aldo - ex-campeão peso-pena (66 kg) e membro do Hall da Fama do UFC -, o promissor atleta do peso-galo (61 kg) terá que lidar com a apaixonada torcida brasileira, que lotará a 'Farmasi Arena', na Barra da Tijuca (RJ), para apoiar o 'Rei do Rio' na sua provável despedida do esporte. Apesar disso, o americano demonstra tranquilidade com a situação.

Na verdade, Martinez - em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight - minimizou a pressão que a torcida pode exercer e se mostrou empolgado com a chance de ter de ser alvo da ira dos brasileiros. O rival de Aldo no UFC Rio parece particularmente curioso para ouvir o já tradicional grito de 'uh vai morrer' dos fãs tupiniquins.

"Eu estou realmente esperando por isso. Soa muito legal. Eu tenho ouvido no Youtube o tempo todo. É meio legal. Eu não sei o que eles vão dizer para mim, mas: 'Obrigado'. Espero que (eles mudem com o passar da luta e passem a me apoiar), espero que depois de sábado eu ganhe novos fãs. Eu amo todos vocês. Não sei o que vão dizer para mim, mas, obrigado (risos)", brincou Martinez.