Duelo brasileiro? Joanderson abre as portas para revanche contra Diego Lopes no UFC

No UFC Rio, evento que acontece neste sábado (4), Joanderson Brito mede forças com Jack Shore e visa dar continuidade ao seu bom momento na organização. Atualmente, o brasileiro está embalado com quatro vitórias seguidas e não esconde o desejo de protagonizar lutas empolgantes. Tanto que 'Tubarão' se mostra até disposto a enfrentar novamente um atleta importante em sua carreira.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, Joanderson abriu as portas para enfrentar Diego Lopes. Vale destacar que os brasileiros se enfrentaram em 2021, pelo 'Contender Series', e, na ocasião, 'Tubarão' levou a melhor e foi contratado pelo UFC. Mas, curiosamente, hoje, o especialista em jiu-jitsu é uma sensação da empresa e integra o ranking do peso-pena (66 kg). Sendo assim, Brito, mesmo tendo vencido o compatriota, o considera uma luta atrativa, já que também busca compor a elite da categoria.

"Tivemos a luta no Contender, ganhei, fiz a minha estreia, ele fez a dele, vem ganhando, tem um hype bom. Só tenho que parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo. Ele está fazendo o trabalho dele e eu o meu. Assim como ele, também estou ganhando por via rápida. Veremos os planos do UFC futuramente. Com certeza (se aceita a luta). Qualquer um que esteja no ranking é uma luta interessante, ainda mais ele, que vem com um hype muito grande no UFC. Quem só tem a ganhar é o público", declarou o lutador.