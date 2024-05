Borralho contesta luta de Borrachinha contra Strickland no UFC: "Não merecia essa oportunidade"

Neste sábado (4), no Rio de Janeiro, Caio Borralho tem um compromisso de extrema importância na carreira. Lutando 'em casa', o brasileiro vai medir forças com Paul Craig para defender sua invencibilidade no UFC e crescer no peso-médio (84 kg). Justamente em busca de combates cada vez maiores, o atleta estranha um compromisso oficializado por Dana White e que envolve um compatriota.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, Borralho, sincero, reprovou o próximo combate de Paulo 'Borrachinha'. Em junho, o atleta encara Sean Strickland, ex-campeão do peso-médio e atual número um no ranking da categoria, em luta que deve aproximar o vencedor de uma nova disputa de título. Mas, como o mineiro vem de derrota para Robert Whittaker, Caio dá a entender que o fato do mesmo seguir em alta na divisão é uma espécie de injustiça com os demais competidores em sequência de vitória.

"Acho que o Borrachinha não merecia essa chance por estar perdendo. Perdeu para o Whittaker e aí ganhou a oportunidade de lutar contra o primeiro do ranking. Na minha visão, ele não merecia essa oportunidade, mas é um cara que vende a luta, é engraçado, fala inglês. É um cara que talvez o UFC esteja gostando dessa parte do trabalho e está dando essa oportunidade. É só isso que tenho para falar", declarou o lutador.