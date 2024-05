Praia e samba! Desafiante ao título, Steve Erceg aprova visita ao Brasil antes do UFC Rio

Neste sábado (4), Steve Erceg disputará a luta mais importante de sua carreira, conforme o próprio cravou. Mas o duelo contra o campeão Alexandre Pantoja, que coloca o cinturão peso-mosca (57 kg) do Ultimate em jogo, parece não tirar o sono do atleta australiano, muito pelo contrário. E prova disso é a rotina leve que o desafiante ao título tem adotado às vésperas do UFC Rio. Pela primeira vez no Brasil, 'Astro Boy', como é conhecido, mergulhou na cultura local, com direito a visitas à praia, favelas e até mesmo presença marcada em uma roda de samba.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Erceg admitiu que não esperava uma agenda tão agitada durante a semana da luta, mas destacou que as experiências foram cruciais para se aclimatar na 'Cidade Maravilhosa'. Surpreso com a receptividade dos cariocas, o lutador australiano praticou esportes na praia da Barra da Tijuca e subiu o Morro do Pinto, em Santo Cristo, para curtir o evento 'Samba pra Motta' (veja abaixo ou clique aqui e aqui).

"Estou no Rio há um tempinho, estou curtindo a cultura. As pessoas aqui são super amigáveis. As praias são incríveis, o clima é maravilhoso É uma loucura ver o quão cedo as pessoas acordam para jogar tênis e vôlei na praia, é legal. O samba foi incrível, a rua estava lotada, música alta rolando. Eu com certeza não esperava ir para uma favela e também para um samba, mas estou grato por ter feito isso. Foi uma experiência real e autêntica brasileira", destacou o atleta australiano.