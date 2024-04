Mais violência! Mike Perry desafia Darren Till para luta de boxe sem luvas

No último sábado (27), na Califórnia (EUA), Mike Perry confirmou seu status de estrela no Bare Knuckle FC. Na luta principal do 'Knucklemania', o americano impressionou ao nocautear Thiago 'Pitbull' no primeiro round e, empolgado, desafiou um velho conhecido.

Na coletiva de imprensa pós-evento, Perry convocou Darren Till para enfrentá-lo no boxe sem luvas. Vale destacar que os atletas, populares e especialistas em trocação, se estranham desde os tempos que integravam o UFC. Agora, sendo o maior nome do BKFC, 'Platinum' tenta aproveitar tal destaque no novo esporte para convencer o rival a tornar a luta realidade.

"Acho que essa luta é algo que muitas pessoas desejam há muito tempo, inclusive eu e ele. Ele está falando muita m***, mas não está fazendo nada. Estou falando m*** e estou aqui fazendo isso. Ele disse que está na academia ou algo assim, está trabalhando, mas ele está no MMA em busca do ouro. Sou melhor que ouro. Eu sou o ouro aqui, estou acima dele. Eu sou 'Platinum'", declarou o lutador.