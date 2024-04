Pão de Açúcar! Alexandre Pantoja e Steve Erceg fazem primeira encarada antes do UFC Rio

Nesta segunda-feira (29), foi dado o pontapé inicial da semana que precede o UFC 301. E para abrir os trabalhos, os protagonistas do show, Alexandre Pantoja e Steve Erceg, ficaram frente a frente pela primeira vez. Em um dos pontos turísticos mais tradicionais do Rio de Janeiro, o 'Parque Bondinho Pão de Açúcar', o campeão peso-moscas (57 kg) e o desafiante ao título protagonizaram uma encarada amistosa (veja abaixo ou clique aqui).

Acompanhado do cinturão linear, Pantoja cumpre os compromissos oficiais da entidade, mas busca se manter mais reservado e blindado da euforia que cerca a ocasião. Por outro lado, Erceg aproveita bem sua primeira visita ao Brasil, com direito a idas à praia e também a sambas, a fim de se aclimatar no país.

Card principal

Além de Pantoja, outros quatro representantes do 'Esquadrão Brasileiro' entram em ação no card principal do evento. No 'co-main event', José Aldo retorna à ativa contra Jonathan Martinez no que pode ser sua despedida do MMA profissional. Além do veterano, as promessas do país para o futuro, Michel Pereira, Vitor Petrino e Caio Borralho entram em ação contra, respectivamente, Ihor Potieria, Anthony Smith e Paul Craig.