Tom Aspinall faz coro com reclamação de fãs britânicos sobre horário do UFC 304

O anúncio da cidade de Manchester, na Inglaterra, como sede do UFC 304, programado para o dia 27 de julho, animou a comunidade do MMA no Reino Unido. Porém, a confirmação de que o card terá início durante a madrugada no país europeu - horário escolhido para atender o mercado norte-americano, principalmente - irritou os fãs locais. Ciente da repercussão, Tom Aspinall não se omitiu e deu sua opinião.

Em vídeo publicado no seu canal do Youtube, Aspinall concordou com a reclamação dos fãs britânicos e se solidarizou com os compatriotas. Para o campeão interino peso-pesado do UFC, ainda que a imposição do inusitado horário não atrapalhe os lutadores, o público do Reino Unido será prejudicado pela decisão da companhia presidida por Dana White.

"Bem, como atleta, como lutador, com toda a honestidade, isso não faz muita diferença - provavelmente por um par de semanas antes eu vou ter que acordar e treinar nesse horário, ou ficar acordado. Eu viajei ao redor do mundo muitas vezes e lutei em fusos horários, então não é tão ruim assim. Como um fã que quer assistir ao vivo, eu acho que é absolutamente terrível. Sim, não é justo com os fãs, não é justo com os fãs do Reino Unido", comentou Aspinall.