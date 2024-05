Mike Perry exalta aquisição do Bare Knuckle FC feita por Conor McGregor

No último sábado (27), na Califórnia (EUA), o mundo do MMA foi pego de surpresa. Durante a realização do evento 'Knucklemania', Dave Feldman, presidente do Bare Knuckle FC, anunciou Conor McGregor como novo sócio da companhia. Ciente da novidade, Mike Perry, um dos maiores nomes da empresa, comentou a respeito.

Na coletiva de imprensa pós-evento, 'Platinum' fez questão de elogiar o ex-campeão do UFC, destacando sua qualidade como lutador e também como homem de negócios. Curiosamente, os profissionais chegaram a realizar uma encarada amistosa em um show do BKFC para promover a organização. É bem verdade que o 'bad boy' americano sempre deixou claro seu interesse em ter 'Notorious' como oponente, mas, agora, optou por classificá-lo como uma inspiração por seu sucesso tanto dentro quanto fora dos esportes de combate.

"Obrigado, cara. Todos nós amamos as lutas de McGregor. Ele é a maior estrela dos esportes de combate da história, provavelmente. Ninguém moveu essa agulha como McGregor e os fãs irlandeses. A base de fãs irlandeses é como a base de fãs número um dos esportes de combate porque eles viajam pelo mundo para ver McGregor o tempo todo. Ele fez coisas marcantes e ainda hoje me lembro quando ele nocauteou Aldo, o que pensei sobre isso. Eu conhecia Aldo, mas não McGregor, então ele me pegou naquela época. Posso olhar para essas coisas e respeitá-las, porque estou aqui tentando fazer essas coisas também", declarou o lutador.