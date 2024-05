Detonou! Vitor Petrino critica forma física de Jamahal Hill: "Mole"

Neste sábado (4), Vitor Petrino faz a maior luta de sua carreira. No UFC Rio, o brasileiro encara o veterano Anthony Smith, número dez no ranking dos meio-pesados (93 kg). Portanto, em caso de vitória, o mineiro deve mudar de patamar no MMA e protagonizar embates contra os principais nomes da divisão com maior frequência. Não à toa, o atleta adianta que um ex-campeão do peso está em seu radar e provoca.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, Petrino expressou o interesse em enfrentar Jamahal Hill e não se mostrou impressionado com sua reputação nos meio-pesados. Não à toa, o brasileiro classificou 'Sweet Dreams' como um oponente acessível, já que, em seu entendimento, ele se tornou campeão do UFC por aproveitar um momento favorável na categoria e não por ter o melhor conjunto de habilidades técnicas e aptidão física.

"Mole. Acho um cara meio mole, foi campeão, mas acho que chegou de uma maneira que os astros se alinharam. Acho que ela era o quinto do ranking quando disputou o cinturão, pegou o Glover em uma fase já de veterano, não é um cara que é atleta. Por mais que shape não ganhe luta, não acho ele um cara atlético. É um cara duro e tal, mas não condizente com onde ele quer estar. Com certeza (interesse na luta). Estando acima de mim é inimigo, é um cara que vou querer enfrentar. Por ser ex-campeão, mais ainda. Se quero chegar e puder pegar ex-campeões para provar que mereço estar ali, ter uma oportunidade de cinturão, acho que esse é o caminho certo", declarou o lutador.