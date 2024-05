Petrino elogia Poatan, mas projeta duelo brasileiro pelo cinturão: "Lugar que quero ocupar"

Um dos destaques do UFC, Vitor Petrino luta neste sábado (4), no Rio de Janeiro, contra Anthony Smith com um sonho: ser campeão dos meio-pesados (93 kg). Ciente de que Alex Pereira se encontra no topo da categoria, o atleta abre as portas para a realização de um duelo brasileiro no futuro.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, Petrino elogia e faz questão de ressaltar o respeito que possui por 'Poatan'. Contudo, o 'Cabuloso' frisou que não pode abdicar do seu sonho pelo fato de defenderem o mesmo país. Vale pontuar que, caso vença Smith no sábado, o atleta, número 15 no ranking da divisão, deve integrar o top-10 e, assim, ganhar força rumo a uma possível disputa de cinturão.

"Poatan é um cara que respeito muito, é o campeão, merece estar ali, mas é o cara a ser batido. Vou fazer de tudo para chegar não por ser o Poatan e sim por ele ser o campeão. Não importa quem esteja ali. Minha meta é ser campeão um dia. Máximo respeito ao campeão. Ele é um cara merecedor, mas é o lugar que quero ocupar futuramente. Cada luta é uma luta e farei de tudo para chegar ali. Se for ele, que seja uma grande luta", declarou o lutador.