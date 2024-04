Max Holloway faz história e fatura R$ 3 milhões em bônus no UFC 300

Max Holloway roubou a cena e foi um dos grandes destaques do UFC 300. No grandioso evento realizado neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), o ex-campeão do peso-pena (66 kg) impressionou diante do favorito Justin Gaethje, no peso-leve (70 kg), e o nocauteou no quinto round, no último segundo. Pela exibição de gala, 'Blessed' conquistou o cinturão 'BMF' (lutador mais durão) da companhia e levou para a casa os bônus de 'Performance da Noite' e 'Luta da Noite', ou seja, recebeu no total 600 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões).

O anúncio foi feito pela maior organização de MMA do mundo logo após o término do evento. No show, Holloway ignorou a desvantagem de força em relação a Gaethje e, mais rápido e técnico, o castigou com seu arsenal e volume de golpes. Confiante e inspirado em ação, 'Blessed' protagonizou um momento épico. Nos segundos finais de luta, Max, após convocar o adversário para o centro do octógono e convidá-lo para a trocação, acertou o queixo do mesmo e o 'apagou' de forma brutal. Portanto, a alta cúpula do UFC decidiu premiar o atleta pelo feito.

Prochazka dá a volta por cima

Jiri Prochazka também faturou um dos bônus de 'Performance da Noite'. No UFC 300, o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) teve trabalho contra Aleksandar Rakic, mas resistiu aos ataques e o nocauteou no segundo round. Sendo assim, o tcheco se recuperou da derrota para Alex 'Poatan', em novembro, e, empolgado, pediu para disputar novamente o cinturão da categoria na sequência.