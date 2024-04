Luto! Francis Ngannou lamenta morte do filho e desabafa: "A vida é muito injusta"

Pouco tempo depois, o ex-campeão do UFC confirmou a tragédia no seu perfil do 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui). Nitidamente abalado, Francis expressou toda sua dor pela morte do filho e pediu ajuda para aprender a lidar com a situação lamentável pela qual está passando.

"Muito cedo para partir, mas mesmo assim ele se foi. Meu menino, meu companheiro, meu parceiro Kobe era cheio de vida e alegria. Agora ele está deitado sem vida. Eu gritei o nome dele repetidamente, mas ele não está respondendo. Eu era o meu melhor ao lado dele e agora eu não faço ideia de quem eu sou. A vida é muito injusta por nos atingir onde dói mais. Como você lida com uma coisa assim? Como você consegue viver com isso? Por favor me ajude se você tiver uma ideia porque eu realmente não sei o que fazer e como lidar com isso", lamentou o lutador.

Pausa na carreira?

Diante desse momento difícil na sua vida pessoal, fica a expectativa sobre uma possível pausa na carreira do lutador africano. Após deixar o UFC e se aventurar no boxe, Francis Ngannou vivia a expectativa de seu retorno ao MMA pela PFL, em provável disputa contra o campeão peso-pesado da temporada 2023 da liga, o brasileiro Renan Problema, mas devido aos acontecimentos recentes é compreensível que o camaronês altere seus planos profissionais.

What's the purpose of life if what we're fighting tooth and nail to get away from is what finally hit us the hardest!?

Why is life so unfair and merciless?

Why does life always take what we don't have? I'm fucking tired

- Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 29, 2024