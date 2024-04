Borrachinha busca recuperação no UFC contra Strickland em junho

Derrotado por Robert Whittaker em fevereiro, Paulo 'Borrachinha' já sabe contra quem e quando voltará à ação no octógono. Buscando recuperação e atuar com mais frequência, o brasileiro vai enfrentar Sean Strickland, em junho (1º), em Nova Jersey (EUA). A informação foi divulgada por Dana White, na coletiva de imprensa pós-UFC 300, realizada no último sábado (13).

A luta entre os atletas será o 'co-main event' do UFC 302 e válida pelo peso-médio (84 kg). A curiosidade é que, recentemente, 'Borrachinha' revelou que o americano recusou enfrentá-lo. Por sua vez, Strickland, destronado da categoria por Dricus du Plessis, em janeiro, negou temer o brasileiro, mas deu a entender que a proposta feita pela companhia ficou aquém do esperado para atuar. Em seguida, 'Tarzan' informou que se acertou com a empresa e abriu as portas para encarar o mineiro. Agora, os lutadores podem resolver suas diferenças no octógono.

Registros de 'Borrachinha' e Strickland no MMA

Paulo Costa, de 32 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no UFC. Atualmente, o atleta, ex-desafiante ao cinturão do peso-médio da empresa, está na sétima posição no ranking da categoria. 'Borrachinha' iniciou sua trajetória no MMA em 2012 e estreou na companhia em 2017. Nela, o mineiro realizou nove combates, venceu seis e perdeu três vezes. Seus triunfos mais importantes foram sobre Johny Hendricks, Luke Rockhold, Uriah Hall e Yoel Romero.