UFC 300: Adesanya aposta em vitória de Jamahal Hill contra Poatan por nocaute

A luta principal do UFC 300, evento que acontece neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), dá o que falar. Nela, Alex 'Poatan', campeão dos meio-pesados (93 kg), coloca o título em jogo pela primeira vez contra Jamahal Hill. Como parte da comunidade do MMA opina sobre o importante encontro, Israel Adesanya, que costuma analisar combates em seu canal oficial no 'YouTube', também dá seu parecer.

Inclusive, o nigeriano tem propriedade para analisar a luta 'Poatan' vs Hill. Depois de perder três vezes para o brasileiro nos esportes de combate, Adesanya conseguiu se vingar, ao nocauteá-lo no quarto encontro, em 2023. Justamente por isso, o atleta foi procurado pelo americano e o aconselhou para o duelo. Como conhece a dupla como poucos, o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, mesmo ciente da qualidade de Alex na trocação e de suas poderosas armas (cruzado de esquerda e chutes baixos), destaca que 'Sweet Dreams' tem tudo para surpreendê-lo.

"Alex vai tentar chutar as pernas de Jamahal. Não acho que seja um segredo. Essa é a coisa dele. Jamahal sabe disso. Não acho que ele esteja com medo. Jamahal também tem um poder de nocaute assustador. Alex pode ser nocauteado. Jamahal diz que Alex é vencível e todos nós sabemos disso. Provei isso. Será um começo lento no primeiro round. Eles vão se estudar e trocar golpes. Alex vai dar o chute na perna e Jamahal vai apostar no jab e tentar acertar a cabeça. Não apenas o queixo. Lembre-se de Johnny Walker. Ele apaga as pessoas. Aquilo foi uma loucura. Vou com Jamahal por nocaute. Acho que será nos dois primeiros rounds", declarou o atleta.