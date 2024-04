Rival de Poatan, Jamahal Hill brinca com retrospecto positivo contra o Brasil: "Sou brasileiro"

Jamahal Hill vs Brasil

Em toda sua carreira no MMA profissional, Jamahal Hill encarou, até o momento, quatro atletas nascidos no Brasil - Klidson Abreu, Johnny Walker, Thiago Marreta e Glover Teixeira - e venceu todos eles. O triunfo diante de Klidson, no entanto, teve seu resultado alterado para 'no contest' (sem resultado) após o americano testar positivo para maconha no exame antidoping, quando a substância ainda era proibida pelo UFC.

Isso faz de Alex Poatan o quinto brasileiro - quarto em sequência - a desafiar Jamahal Hill no octógono mais famoso do mundo. O confronto entre os meio-pesados vai liderar o centenário card do UFC 300, que acontece neste sábado, 13 de abril, na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas.