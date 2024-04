Novo rival! Ultimate encaminha Malhadinho vs Romanov para o UFC 302, em junho

Nas últimas semanas, Jailton Almeida viu seu nome no meio de uma verdadeira 'dança das cadeiras'. Originalmente escalado para o UFC 302 em duelo contra Alexander Volkov, o brasileiro ficou sem adversário ao ver o gigante russo ser alinhado contra Sergei Pavlovich no card da Arábia Saudita. Após o imbróglio, 'Malhadinho' tem um novo rival definido pela frente, no mesmo evento, em Newark (EUA), no dia 1º de junho. O peso-pesado da Bahia mede forças com o atleta da Moldávia Alexandr Romanov.

A informação foi apurada e divulgada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight, após contato com fontes próximas ao evento (veja abaixo ou clique aqui). O confronto tende a ser crucial para as pretensões de Malhadinho na entidade, uma vez que o brasileiro ocupa a sétima colocação do ranking dos pesados, enquanto Romanov, seu adversário, é o 13º da listagem.

Para dar a volta por cima

Depois de um início avassalador no Ultimate, com seis vitórias consecutivas, Jailton sofreu sua primeira derrota na organização no UFC 299, em março, contra Curtis Blaydes. Ao que tudo indica, o objetivo do baiano é deixar o revés para trás o quanto antes e dar a volta por cima na companhia. Afinal de contas, seu confronto com Romanov será realizado menos de três meses depois do nocaute sofrido para o wrestler americano.